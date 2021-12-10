Лукашенко назвал Белоруссию главным звеном давления США и НАТО на Россию

США и НАТО решили сделать Белоруссию "главным звеном" давления на Россию, заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT белорусский президент Александр Лукашенко в ответ на вопрос о причинах давления Запада на республику.

"Глубинные причины давления на Беларусь связаны именно с США… Главная причина кроется в том, что мы оказались главным звеном давления США и НАТО на Россию", — цитирует главу государства его пресс-служба.

По словам Лукашенко, прошлогодняя попытка "цветной революции" в республике имела целью превращение её "в Украину" и создание замкнутого балто-черноморского пояса для оказания давления на РФ.

Белорусский президент заявил, что после провалившейся попытки революции Запад перешёл к гибридной войне с республикой.

"Суть этой гибридной войны состоит в том, что идет давление и нападки на Беларусь по разным направлениям с разной интенсивностью… Пять пакетов санкций против Беларуси ввели американцы и европейцы", — отметил Лукашенко.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.