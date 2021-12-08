Путин: НАТО ведёт явно конфронтационную линию в отношении РФ

Линия, которую ведёт НАТО в отношении РФ, является конфронтационной, заявил российский президент Владимир Путин.

"К сожалению, блок НАТО ведёт явно конфронтационную линию в отношении России", — цитирует ТАСС заявление главы РФ на пресс-конференции по итогам российско-греческих переговоров.

Путин напомнил о высылке альянсом российских дипломатов, следствием которой стало закрытие представительства НАТО в Москве. Президент отметил также, что в альянсе РФ называют противником.

По словам Путина, российские власти не стремятся к конфронтации с кем бы то ни было и не являются противниками того, что партнёры страны участвуют в различных объединениях.

Президент отметил, что членство Греции в НАТО и ЕС не мешает развивать двусторонние отношения с РФ.

Путин выразил надежду, что позиция греческих властей в вопросах, связанных с взаимодействием РФ и Евросоюзом, будет оставаться взвешенной и объективной.

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