Происшествие в Азовском море с участием корабля ВМФ Украины "Донбасс" вполне могло быть предупреждением Зеленского, адресованным американскому президенту лично.
Так считает аналитик издания Украина. ру, который, сопоставив факты пришёл к выводу: так президент Незалежной "намекнул" Джо Байдену на свою готовность принимать решения "его не спросясь".
По мнению издания, Владимир Зеленский таким образом "подстраховал" себя от очередного унижения. Он же помнит, как летом его встреча с Байденом несколько раз переносилась под невнятными предлогами.
А теперь он ждал звонка из Вашингтона, чтобы узнать, что же решили в отношении Украины президенты США и России. Причём, ждал, зная, что Байден уже поговорил об этом с коллегами в Европе — Италии, Германии и Франции. И, дабы не повторилась летняя история, Зеленский устраивает провокацию
Вечером 9 декабря в 19 часов 30 минут по Киеву (20.30 Москвы), Джо Байден должен был позвонить Владимиру Зеленскому. Но телефонное рандеву Белый дом сдвинул на час. И это едва не стало причиной международного скандала с участием ВМФ Украины.
"Очевидно, что за передвижением судна следили не только российские пограничники, но и спутниковые системы, в том числе и США. Вряд ли Байдену доложили о маневрах "Донбасса" — не тот формат. Но готовность организовать провокацию со стороны Зеленского не увидеть в Пентагоне не могли", — пишет Украина. ру.
Может быть, всё было не так. А может быть, и предположение украинских журналистов верно и Зеленский
" … как человек амбициозный, решил показать и Байдену и Путину, что не только они решают вопросы войны и мира в этом регионе, что он, как глава суверенного государства, тоже имеет в этом раскладе свою "золотую акцию" — возможность устроить войну, не сообразуясь с тем, о чем по этому поводу договорились между собой Москва и Вашингтон", — резюмирует автор материала.
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