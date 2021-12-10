Кому и что показал Зеленский, устроив провокацию в Керченском проливе - СМИ

Происшествие в Азовском море с участием корабля ВМФ Украины "Донбасс" вполне могло быть предупреждением Зеленского, адресованным американскому президенту лично.

Так считает аналитик издания Украина. ру, который, сопоставив факты пришёл к выводу: так президент Незалежной "намекнул" Джо Байдену на свою готовность принимать решения "его не спросясь".

Зачем?

По мнению издания, Владимир Зеленский таким образом "подстраховал" себя от очередного унижения. Он же помнит, как летом его встреча с Байденом несколько раз переносилась под невнятными предлогами.

А теперь он ждал звонка из Вашингтона, чтобы узнать, что же решили в отношении Украины президенты США и России. Причём, ждал, зная, что Байден уже поговорил об этом с коллегами в Европе — Италии, Германии и Франции. И, дабы не повторилась летняя история, Зеленский устраивает провокацию

Хронология событий

Вечером 9 декабря в 19 часов 30 минут по Киеву (20.30 Москвы), Джо Байден должен был позвонить Владимиру Зеленскому. Но телефонное рандеву Белый дом сдвинул на час. И это едва не стало причиной международного скандала с участием ВМФ Украины.

Утром 9 декабря корабль ВМС Украины "Донбасс" вышел из порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. И весь день дрейфует в акватории Мариуполя.

Когда в назначенный час — 19:30 по киевскому времени — телефон не зазвонил, "Донбасс" — крупное судно со 145-ю моряками на борту — направляется в сторону Керченского пролива. Молча.

20:30 — начинается разговор Байдена с Зеленским, и "Донбасс", опасно приблизившийся охраняемой пограничниками РФ зоне, останавливается.

"Очевидно, что за передвижением судна следили не только российские пограничники, но и спутниковые системы, в том числе и США. Вряд ли Байдену доложили о маневрах "Донбасса" — не тот формат. Но готовность организовать провокацию со стороны Зеленского не увидеть в Пентагоне не могли", — пишет Украина. ру.

Разговор президентов длится примерно 1,5 часа — "Донбасс" — всё это время дрейфует неподалёку от Керченского моста.

Разговор завершён — судно сразу ложится на обратный курс. По-прежнему молча.

Министр обороны делает странное заявление о том, что, дескать, "мы были в своём праве" и "Россия панику устроила на пустом месте". И никакой конкретики о том, зачем вообще был осуществлён этот маневр.

Может быть, всё было не так. А может быть, и предположение украинских журналистов верно и Зеленский

" … как человек амбициозный, решил показать и Байдену и Путину, что не только они решают вопросы войны и мира в этом регионе, что он, как глава суверенного государства, тоже имеет в этом раскладе свою "золотую акцию" — возможность устроить войну, не сообразуясь с тем, о чем по этому поводу договорились между собой Москва и Вашингтон", — резюмирует автор материала.