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О чём поговорили по телефону Байден и Зеленский

Мир

Телефонный разговор американского президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским состоялся вечером в четверг, 9 декабря.

Как рассказал украинский лидер, обсуждались переговоры Байдена с Владимиром Путиным, ситуация на Донбассе, членство Украины в НАТО и внутренние реформы в Киеве.

 

Пока Зеленский говорил с президентом США, глава его Офиса сообщил журналистам, что Байден пообещал Украине военную помощь против “внешней агрессии”.

Теперь, наверное, стоит ждать официальных комментариев от президента Украины по поводу двухчасового разговора хозяина Белого дома с российским лидером, поскольку ранее Зеленский отказался их давать "пока не поговорит с Байденом".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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