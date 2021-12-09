Зеленский не знает, как комментировать разговор Байдена и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил факт разговора Владимира Путина с Джо Байденом и пообещал прокомментировать подробнее после переговоров с американским лидером.

По словам украинского президента, то, что разговор Байдена и Путина состоялся, "уже хорошо", но комментировать это событие "прямо сейчас" он не готов.

"Самое главное, что мы сейчас видим: президент Байден готов лично участвовать в урегулировании войны на востоке нашего государства. Он снова подтвердил свою готовность поддерживать Украину, её суверенитет и независимость. Мне кажется, что это самое главное. Что же касается деталей, я смогу их обсудить после того, как пообщаюсь с Джо Байденом", — сказал Зеленский во время брифинга с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.