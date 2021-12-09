Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил факт разговора Владимира Путина с Джо Байденом и пообещал прокомментировать подробнее после переговоров с американским лидером.
По словам украинского президента, то, что разговор Байдена и Путина состоялся, "уже хорошо", но комментировать это событие "прямо сейчас" он не готов.
"Самое главное, что мы сейчас видим: президент Байден готов лично участвовать в урегулировании войны на востоке нашего государства. Он снова подтвердил свою готовность поддерживать Украину, её суверенитет и независимость. Мне кажется, что это самое главное. Что же касается деталей, я смогу их обсудить после того, как пообщаюсь с Джо Байденом", — сказал Зеленский во время брифинга с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался о своём отношении к "Северному потоку-2" и конфликту на Украине.