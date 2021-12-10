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Литва ликует: проблемы Украины не заставили Байдена забыть о Прибалтике

Мир

Джо Байден пообещал дополнительные военные возможности для самых восточных членов НАТО.

Литва ликует: проблемы Украины не заставили Байдена забыть о Прибалтике

Об этом сообщила советник президента Литвы в эфире национального радио LRT.

В четверг президент США провел телефонные переговоры с лидерами группы "Бухарестская девятка". Организация объединяет страны Восточной Европы, включая Польшу, Чехию, Словакию, Эстонию, Венгрию, Латвию, Литву, Румынию и Болгарию.

"Во время переговоров, которые длились около 45 минут, американский лидер пообещал дополнительные военные возможности для членов НАТО в регионе, — рассказала Аста Скайсгирите. — И, хотя американский лидер не уточнил возможное местоположение или точные детали дополнительного военного наращивания НАТО, не назвал конкретные страны, можно понять, что это на восточном фланге НАТО”.

Президент США, по её словам, проинформировал лидеров "Бухарестской девятки" о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые в основном касались Украины, и заверил лидеров региона, что "он никогда не будет заключать никаких сделок с участием восточноевропейских стран за их спиной".

"Президент США сказал президентам стран Бухарестской девятки, буквально так: ничего не было сказано о вас без вас”, — добавила Скайсгирите.

Со своей стороны Белый дом опубликовал краткое изложение переговоров, заявив лишь, что Байден подчеркнул "приверженность США трансатлантической безопасности и нашу священную приверженность статье 5 НАТО".

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