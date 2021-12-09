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Захарова обрушилась на США за попытки создать коалицию "своих против чужих"

Мир

Представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга негативно оценила мероприятие США "Саммит за демократию". Он пройдёт в формате видеоконференции девятого-десятого декабря.

Захарова обрушилась на США за попытки создать коалицию "своих против чужих"

По словам Захаровой, данная встреча — проявление желания властей США создать коалицию "своих против чужих". Также дипломат заявила, что американские СМИ в последнюю неделю применяют понятие "демократия" как кодовое слово. Как подчеркнула представитель МИД РФ, этот пароль фигурирует в борьбе Вашингтона с Москвой и Пекином.

"Это печально. Это новые разделительные линии, это новый вид сегрегации и ещё одно свидетельство того, как вместо правовых основ нам предлагают некие непонятные правила, которые переписываются в зависимости от интересов одного государства", — сказала Захарова, слова которой приводит ТАСС.

Вместе с этим дипломат отметила, что США могут повторить ошибки прошлого. За них мир заплатил большую цену, заключила представитель российского МИД.

Американские власти пригласили на "Саммит за демократию" 110 стран. В перечень участников вошёл Тайвань, но не Китай. Ещё на мероприятие не позвали представителей таких государств, как:

  • Россия,
  • Турция,
  • Египет.

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«Саммит за демократию» или новый способ влияния по-американски
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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