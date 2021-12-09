EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Учёные Гонконга разработали антикоронавирусную нержавеющую сталь
AP: Украина вряд ли сможет стать членом НАТО в ближайшее время
Периодичность появления значимых мутаций COVID-19 назвали в Роспотребнадзоре
Женщина, устроившая самосожжение в Уфе, получила 90 процентов ожогов тела
Айза осталась без рекламных контрактов из-за опрометчивой выходки
Попова: дельта-штамм COVID-19 остаётся доминантным в России
Бабурин: кукловоды для развала СССР сыграли на алчной жажде власти Ельцина
Психиатр: винить только пандемию в стрельбе в МФЦ нельзя
Оформление инвалидности могут упростить в РФ

Захарова обвинила США в разваливании системы международных отношений

Мир

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, США разрушают систему международных отношений, в основе которой лежит международной право. Также, по её словам, они нивелируют центральную роль ООН ради одной цели — единоличного доминирования в мире. Такое мнение Захарова озвучила в своём Telegram-канале.

Захарова обвинила США в разваливании системы международных отношений

Это заявление стало реакцией Захаровой на слова помощника главы США по нацбезопасности Джейка Салливана о неизбежных переменах в системе международных отношений, и о том, что существующая иерархия, во главе которой стоит ООН, мало-помалу становится пережитком прошлого.

Также представитель российского МИД обвинила США в попытках создания новых альянсов во главе с Вашингтоном, которые изменят существующий мировой порядок.

"Именно для единоличного доминирования США организуют массовку в виде "саммита демократий", участники которого будут наделены почётным правом обслуживать интересы американского режима", — саркастически отметила Захарова.

Дипломат затруднилась дать оценку заявлению Салливана, которое, по её словам, можно воспринимать и как "циничное", и как "хладнокровное". При этом Захарова не смогла не отметить, что впервые за долгое время американская сторона назвала вещи своими именами.

 

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ШАБАШ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ! Мария Захарова у Соловьева РАЗМАЗАЛА саммит демократий
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Учёные Гонконга разработали антикоронавирусную нержавеющую сталь
Журналист в США: Байден — это только «пешка», он слаб, и им управляют
AP: Украина вряд ли сможет стать членом НАТО в ближайшее время
Периодичность появления значимых мутаций COVID-19 назвали в Роспотребнадзоре
Захарова обвинила США в разваливании системы международных отношений
Женщина, устроившая самосожжение в Уфе, получила 90 процентов ожогов тела
Айза осталась без рекламных контрактов из-за опрометчивой выходки
Киев пообещал подготовить новый проект по обеспечению перемирия в Донбассе
Попова: дельта-штамм COVID-19 остаётся доминантным в России
Бабурин: кукловоды для развала СССР сыграли на алчной жажде власти Ельцина
Популярное
Мир. Новости мира
Канцлер ФРГ Шольц высказался по "Северному потоку-2" и Украине

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался о своём отношении к "Северному потоку-2" и конфликту на Украине.

Канцлер ФРГ Шольц высказался по "Северному потоку-2" и Украине
На похоронах Марк Рудинштейн подал знак с "того света"
Шоу-бизнес
На похоронах Марк Рудинштейн подал знак с "того света"
Мир. Новости мира
Белый дом "сдал" Байдена: президент США говорил с Путиным не один
Шоу-бизнес
Пугачёва отреагировала на видео с тяжелобольным Данилко
Ирина Шлионская В основу сериала "Твин Пикс" легло реальное преступление Ирина Шлионская Василий Амирджанов Иеромонах обвинил Шойгу в оскорблении чувств верующих Василий Амирджанов Любовь Степушова Русским станет хуже с новым парламентом Киргизии Любовь Степушова
Здоровье
Британцы выявили отличительную черту "омикрона" у детей: странная сыпь
Мир. Новости мира
Путин о "нападении РФ на Украину": Россия вправе обеспечивать свою безопасность
Бжезинский-младший предложил нанести превентивный удар по России
Мир. Новости мира
Бжезинский-младший предложил нанести превентивный удар по России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников