Захарова обвинила США в разваливании системы международных отношений

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, США разрушают систему международных отношений, в основе которой лежит международной право. Также, по её словам, они нивелируют центральную роль ООН ради одной цели — единоличного доминирования в мире. Такое мнение Захарова озвучила в своём Telegram-канале.

Это заявление стало реакцией Захаровой на слова помощника главы США по нацбезопасности Джейка Салливана о неизбежных переменах в системе международных отношений, и о том, что существующая иерархия, во главе которой стоит ООН, мало-помалу становится пережитком прошлого.

Также представитель российского МИД обвинила США в попытках создания новых альянсов во главе с Вашингтоном, которые изменят существующий мировой порядок.

"Именно для единоличного доминирования США организуют массовку в виде "саммита демократий", участники которого будут наделены почётным правом обслуживать интересы американского режима", — саркастически отметила Захарова.

Дипломат затруднилась дать оценку заявлению Салливана, которое, по её словам, можно воспринимать и как "циничное", и как "хладнокровное". При этом Захарова не смогла не отметить, что впервые за долгое время американская сторона назвала вещи своими именами.

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