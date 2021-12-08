Украинский генерал сказал, как страна может победить Россию

Бывший глава СБУ Игорь Смешко заявил, что знает, как можно победить Россию.

"Если бы у нас был третий ядерный арсенал, тактическое ядерное оружие, более чем миллионная армия, стратегическая авиация", — сказал генерал в эфире телеканала "Украина 24".

Он также добавил, что при таком раскладе Киеву даже не понадобится чья-то помощь Запада в "противостоянии" с Москвой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что надеятся на "рождественское перемирие" по Донбассу. Так, украинский лидер полагает, что на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) могут быть достигнуты некоторые договорённости.





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