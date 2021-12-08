Байден: США не будут применять силу против России

Президент США Джо Байден сказал, что Вашингтон не будет применять силу против России, сообщает РИА Новости.

"Идея о том, что США будут в одностороннем порядке применять силу против России в случае её вторжения на Украину, сейчас на повестке не стоит", — заявил президент.

При этом он добавил, что при ухудшении текущей ситуации США укрепят обороноспособность Украины и расширят своё присутствие в странах НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин оценил беседу с американским коллегой Джозефом Байденом как открытую и конструктивную. Российский лидер подчеркнул важность продолжения диалога с Байденом. По словам Путина, эта возможность — самый главный вывод из переговоров.

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