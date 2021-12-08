Президент России Владимир Путин оценил беседу с американским коллегой Джозефом Байденом как открытую и конструктивную.
Российский лидер подчеркнул важность продолжения диалога с Байденом. По словам Путина, эта возможность — самый главный вывод из переговоров.
"Беседа была очень открытой, предметной и, я бы сказал, конструктивной. Во всяком случае, я надеюсь, что так оценивает результаты нашей встречи и американская сторона", — заявил президент, слова которого цитирует ТАСС.
Также в ходе пресс-конференции после беседы с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом Путин сообщил о сотрудничестве Москвы и Вашингтона в области кибербезопасности. Российские власти в скором времени направят предложения в этой сфере, отметил президент.
"Мы договорились, что будет создана совместная структура, которая сможет этим профессионально заниматься", — отметил лидер России.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Путин и Байден обсуждали право Москвы применить силу по отношению к Украине с целью защитить своих граждан.
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