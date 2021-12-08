Путин: Россия и США создадут совместную структуру по безопасности

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия и США создадут структуру, которая будет решать вопросы безопасности. Об этом президент рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции.

"Мы договорились, что будет создана совместная структура, которая сможет этим профессионально заниматься", — цитирует Путина РИА Новости.

При этом президент добавил, что свои предложения российская сторона подготовит в самые ближайшие дни.

Ранее во время переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом президент России Владимир Путин заявил, что страна выполняет все обязательства по энергопоставкам. Российский лидер добавил, что Россия обеспечивает более 40% потребностей Греции в природном газе.

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