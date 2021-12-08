В Госдуме объяснили стремление Украины поддерживать миф о России-агрессоре

Киева заинтересован в поддержании мифа о России-агрессоре, заявила первый зампред международного комитета Госдумы Светлана Журова, комментируя Pravda.Ru призыв к деэскалации ситуации вокруг Украины, высказанный американским лидером Джо Байденом в ходе виртуального саммита с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Особенно надо Украине нагнетать обстановку, чтобы поддерживать этот миф о том, что мы агрессоры, что мы собираемся и на страны Прибалтики нападать, и на ту же Украину … Политикам этих стран хочется, чтобы это выглядело именно так. Поэтому они накручивают иностранцев", — сказала депутат.

Она объяснила стремление Киева поддерживать миф о России-агрессоре возможностью получения поддержки в качестве страны, страдающей от опасного соседа.

"Есть какая-то поддержка, роль жертвы, "мы тут форпост держим, … если мы не будем удерживать, они к вам придут". Соответственно, это нагнетание ид`т", — заявила Журова.

7 декабря в ходе переговоров по видеосвязи Джо Байден призвал Владимира Путина к деэскалации ситуации вокруг Украины. В случае эскалации конфликта американский президент пригрозил РФ "экономическими и другими мерами".

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