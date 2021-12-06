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Американский сенатор: Украина станет для России вторым Афганистаном

Мир

Российское вторжение на Украину будет кровавой катастрофой, которая превратит эту европейскую страну во второй Афганистан, считает американский сенатор Крис Мерфи.

Американский сенатор: Украина станет для России вторым Афганистаном

В интервью CNN он сообщил, вторжение фактически началось. Причём не сегодня и даже не вчера:

"Русские занимают восточный фланг Украины. Ту его часть, где нет такого чувства украинского национализма, как на остальной территории. И если Москва решится продвинуться дальше, то это будет её ошибка исторических масштабов", — заявил сенатор, член Комитета по международным отношениям.

Под "исторической ошибкой", как пояснил Мерфи, следует понимать, что "Украина может стать следующим Афганистаном для России", "там (на Украине — прим. ред) погибнут тысячи солдат, как в 1979–1989 годах".

"Конгресс США неоднозначно заявлял, что мы, будучи дипломатическими, политическими и военными партнерами Киева, планируем предоставить украинцам увеличенную военную помощь, чтобы они могли защитить себя".

По словам сенатора Мерфи, он лично "был на Украине шесть раз" и "видел разведданные", на основании которых сделал вывод, что "угроза серьезная". И только "личная дипломатия" ещё может "остановить катастрофу".

"Я надеюсь, что виртуальная встреча между президентом Байденом и президентом Путиным принесет свои плоды”.

Напомним, что эта встреча должна состояться сегодня, 7 декабря. Но, в Кремле от неё "прорыва" не ждут.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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