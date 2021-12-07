Мигранты на белорусско-польской границе вновь сменили тактику

Мигранты на белорусско-польской границе начали применять хитрую тактику для её пересечения. За пособничество задержаны украинцы.

Положение на польско-белорусской границе, Twitter

Пограничная служба Польши (SG) сообщила, что 6-7 декабря было зафиксировано 116 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.

В субботу, 4 декабря, было совершено 43 попытки незаконного пересечения границы. За пособничество задержаны двое граждан Украины. В секции, охраняемой в Дубичах Церкевне, группа из 30 человек штурмовала границу, говорится в Twitter SG.

В воскресенье, 5 декабря, на границе зафиксировано 35 попыток незаконного перехода.

Ситуация на белорусско-польской границе остается напряжённой, сообщила wprost.pl представитель SG Анна Михальская. По её словам, "мы видим меньше попыток прорыва границы, но подходящие группы хорошо подготовлены белорусскими службами".

Она пояснила, что иностранцы вооружены "разными инструментами", часто опасными:

"Эти люди нападают на польские службы. В нас кидают камни и петарды. Мы не наблюдали этого в начале миграционной волны. В августе эти группы были большие, но тихие. Никакой агрессии, которую мы сейчас наблюдаем, не было", — добавила она.

Представитель пограничной службы подчеркнула, что белорусы используют хитрости, чтобы перебросить мигрантов через временный забор: в одном месте готовят нелегальный проход, ставят лестницы, перерезают провода, а за несколько километров от этого места пытаются перебросить группу.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что беженцы, которые находятся на территории Польши и обратились в судебный орган, не могут быть высланы в Белоруссию. В пресс-службе уточнили, что суд с 20 августа по 3 декабря получил 47 обращений о применении обеспечительных мер от 198 мигрантов. В 44 обращениях заявители указывали, что находятся на территории Польши и просят международной защиты.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч мигрантов подошли с белорусской стороны к польской границе и разбили там лагерь, они пытаются перейти границу и идти дальше на запад. Минск заявил, что не будет им препятствовать, это их право по всем международным законам.

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