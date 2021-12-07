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В Польше рассказали, сколько ещё мигрантов остаются на территории Белоруссии

Политика

Представитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын заявил, что ещё порядка 7 тысяч нелегальных беженцев остаются на территории Белоруссии.

В Польше рассказали, сколько ещё мигрантов остаются на территории Белоруссии

По его словам, пока нельзя утверждать, что миграционный кризис завершён, передаёт Польское агентство печати.

"По нашим подсчётам, режим Александра Лукашенко уже отправил в Ирак и Сирию порядка 3 тысяч мигрантов, но значительно больше, около 7 тысяч человек, находится на территории Белоруссии", — подчеркнул Жарын.

Он также добавил, что количество попыток незаконного проникновения беженцев на территорию Польши существенно сократилось в последнее время. Тем не менее, Жарын призвал и дальше охранять границы страны, отправляя небольшие отряды силовиков на слабо охраняемые места.

В начале ноября группа мигрантов направилась к белорусско-польской границе. Беженцы хотели попасть в страны Евросоюза, однако польские власти не пустили их на территорию государства.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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