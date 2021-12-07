В Польше рассказали, сколько ещё мигрантов остаются на территории Белоруссии

Представитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын заявил, что ещё порядка 7 тысяч нелегальных беженцев остаются на территории Белоруссии.

По его словам, пока нельзя утверждать, что миграционный кризис завершён, передаёт Польское агентство печати.

"По нашим подсчётам, режим Александра Лукашенко уже отправил в Ирак и Сирию порядка 3 тысяч мигрантов, но значительно больше, около 7 тысяч человек, находится на территории Белоруссии", — подчеркнул Жарын.

Он также добавил, что количество попыток незаконного проникновения беженцев на территорию Польши существенно сократилось в последнее время. Тем не менее, Жарын призвал и дальше охранять границы страны, отправляя небольшие отряды силовиков на слабо охраняемые места.

В начале ноября группа мигрантов направилась к белорусско-польской границе. Беженцы хотели попасть в страны Евросоюза, однако польские власти не пустили их на территорию государства.

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