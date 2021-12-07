Совет брать пример с финнов в отношениях с НАТО вызвал раздражение украинцев

Украинцам не понравилась рекомендация немецкого дипломата Вольфганга Ишингера, который предложил им брать пример с Финляндии в отношении членства в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Ишингер считает, что самым правильным для Украины будет следовать примеру Финляндии, которая является членом ЕС, но при этом не входит в НАТО.

Украинцам не понравился совет дипломата, они восприняли его с раздражением, посчитав такую рекомендацию в их отношении неуместной.

"Поезд "как Финляндия" ушёл в 2014 году", "А нам бы наоборот, как Турция — в НАТО, но не в ЕС", "Я бы очень хотел, чтобы все эти немецие теоретики пошли дружно жить в ОРДЛО и там дружно теоретизировали о Финляндии и так далее", — написали украинские пользователи в Facebook.

Кто-то из украинских читателей выразил мнение, что Украине нужно как можно быстрее попасть в НАТО, потому что альтернативой здесь может быть только ядерное оружие.

Пользователи также вспомнили Норвегию, которую почему-то не упомянул Ишингер. Норвегия входит в НАТО, но при этом не имеет членства в ЕС.

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