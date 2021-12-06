Специалисты Комитета избирателей Украины посчитали реализованные предвыборные обещания нынешнего президента страны Владимира Зеленского. По данным организации, за один год из 30 задач лидер решил только три.
По информации Комитата избирателей Украины, при Зеленском СБУ перестала расследовать экономические правонарушения. Противодействовать подобным преступлениям поручили сотрудникам Бюро экономической безопасности Украины, которое создали в январе этого года. Таким образом президент выполнил одно из предвыборных обещаний. Вместе с этим Зеленский ввёл единовременную "нулевую декларацию" для предпринимателей и принял законопроект о всеукраинском референдуме.
Зеленский за 2021 год не смог достигнуть следующих целей:
"Несмотря на прогресс по определённым направлениям, общие темпы выполнения программ невысокие. Если ежегодно выполнять 3-4 обещания, то Зеленскому потребуется ещё пять-семь лет, чтобы выполнить программу до конца", — заключил руководитель КИУ Алексей Кошель на официальной странице организации в Facebook.
Ранее украинская мольфарка Мария Цвилинив предсказала Зеленскому досрочный уход с поста президента.
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