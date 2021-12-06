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Комитет избирателей: Зеленский выполнил три предвыборных обещания из 30

Мир

Специалисты Комитета избирателей Украины посчитали реализованные предвыборные обещания нынешнего президента страны Владимира Зеленского. По данным организации, за один год из 30 задач лидер решил только три.

Комитет избирателей: Зеленский выполнил три предвыборных обещания из 30

По информации Комитата избирателей Украины, при Зеленском СБУ перестала расследовать экономические правонарушения. Противодействовать подобным преступлениям поручили сотрудникам Бюро экономической безопасности Украины, которое создали в январе этого года. Таким образом президент выполнил одно из предвыборных обещаний. Вместе с этим Зеленский ввёл единовременную "нулевую декларацию" для предпринимателей и принял законопроект о всеукраинском референдуме.

Зеленский за 2021 год не смог достигнуть следующих целей:

  • удовлетворение энергетических потребностей граждан ценой своих энергетических ресурсов;
  • внедрение интернет-голосования;
  • принятие закон об отзыве депутата;
  • введение института мировых судей, которых выбрали граждане;
  • прекращение боевых действий;
  • серьёзное увеличение зарплаты педагогам и медработникам;
  • другое.

"Несмотря на прогресс по определённым направлениям, общие темпы выполнения программ невысокие. Если ежегодно выполнять 3-4 обещания, то Зеленскому потребуется ещё пять-семь лет, чтобы выполнить программу до конца", — заключил руководитель КИУ Алексей Кошель на официальной странице организации в Facebook.

Ранее украинская мольфарка Мария Цвилинив предсказала Зеленскому досрочный уход с поста президента.

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Чего добился шут Зеленский за год президентства?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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