Украинская ясновидящая предсказала Зеленскому досрочный уход

Украинская мольфарка Мария Цвилинив дала прогноз относительно политической карьеры действующего президента страны Владимира Зеленского в эфире канала "1+1". Ясновидящая сообщила, что свой пост украинский лидер оставит раньше, чем предполагается.

"Свою каденцию он не закончит. Он сам уйдёт. Он не злой человек, но не может выполнить, что он обещал. Жаль его, но на него есть зло других людей", — такое предсказание дала мольфарка после того, как погадала на президента при помощи воска.

Она добавила, что выборы для команды Зеленского закончатся провалом, а его место на посту главы государства займёт "женщина из старых". У гадалки спросили, не Юлию ли Тимошенко она имеет в виду под этой женщиной. Прямого ответа на этого вопрос Мария Цвилинив не дала, сказав только, что воск этого не показывает.

Telegram-канал "Политика Страны" напомнил, что о досрочном завершении карьеры Зеленского в качестве президента уже говорилось на телеканале Игоря Коломойского "1+1", который, побоявшись сам сказать об этом прямо, попросил сделать это мольфарку.

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