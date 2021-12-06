Условие ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" назвали в ФРГ

Завершение процесса сертификации газопровода "Северный поток-2" является необходимым условием его принятия в эксплуатацию. Об этом журналистам сообщила представитель Минэкономики Германии Нина-Мари Гюттлер.

"В настоящее время мы не находимся в ситуации, когда процесс сертификации завершен. И до тех пор, пока это так, "Северный поток-2" не может быть принят в эксплуатацию", - цитирует представителя министерства РИА Новости.

Ранее в МИД РФ сообщили о возможном продлении сроков сертификации газопровода.

"Перипетии процедурные достаточно сложные и правила, требуется определённое время, и время это может быть продлено", — заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.

По его мнению, процедура сертификации может затянуться, поскольку она охватывает множество разных процессов.

"Северный поток-2" – это две нитки газопровода, проложенные из РФ через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год.

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