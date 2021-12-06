Завершение процесса сертификации газопровода "Северный поток-2" является необходимым условием его принятия в эксплуатацию. Об этом журналистам сообщила представитель Минэкономики Германии Нина-Мари Гюттлер.
"В настоящее время мы не находимся в ситуации, когда процесс сертификации завершен. И до тех пор, пока это так, "Северный поток-2" не может быть принят в эксплуатацию", - цитирует представителя министерства РИА Новости.
Ранее в МИД РФ сообщили о возможном продлении сроков сертификации газопровода.
"Перипетии процедурные достаточно сложные и правила, требуется определённое время, и время это может быть продлено", — заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.
По его мнению, процедура сертификации может затянуться, поскольку она охватывает множество разных процессов.
"Северный поток-2" – это две нитки газопровода, проложенные из РФ через Балтийское море до Германии. Мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Минстрой РФ разъяснил новый закон про остекление балконов, который вступит в силу 1 марта 2022 года. Ключевое отличие от действующих правил то, что теперь требовать надлежащее состояние помещения будут и у юридических лиц.