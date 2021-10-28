В МИД РФ заявили о возможном продлении срока сертификации "Северного потока-2"

Сроки сертификации газопровода "Северный поток-2" могут быть продлены, считает замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Перипетии процедурные достаточно сложные и правила, требуется определённое время, и время это может быть продлено", — цитирует ТАСС заявление замминистра в кулуарах Евразийского экономического форума.

По мнению Панкина, продление сроков сертификации может быть обусловлено тем, что её процедура охватывает множество разнообразных процессов, в том числе технические, организационные и технологические.

Вопрос возможной угрозы газопровода экологии замминистра назвал давно пройденным. Он не повлияет на сроки сертификации.

Панкин назвал "Северный поток-2" чисто экономическим проектом, препятствовать которому никому не выгодно.

"Это борьба с российским газом или борьба с маршрутом? Если борьба с российским газом, то по этой логике газ вообще не должен попадать на рынок. А если это борьба с маршрутом, то почему более дешёвая дорога не должна использоваться?" — сказал замглавы МИД.

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