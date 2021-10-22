Эксперт: поставки газа ФРГ по "Северному потоку-2" могут начать до конца года

Поставки газа Германии по "Северному потоку-2" могут начаться до конца года вне зависимости от изменений в правительстве ФРГ в связи со сменой канцлера, заявил политолог Алексей Мартынов, комментируя "Свободной прессе" слова российского президента Владимира Путина о возможности пуска первой нитки газопровода "на следующий день" после того, как будет получено разрешение немецкого регулятора.

По словам эксперта, разворачивающийся в Европе энергетический кризис и предстоящая зима окажут нужное влияние на немецких политиков, в том числе членов правительства, в вопросе разрешения пуска газопровода.

"Не думаю, что какой-то более, или менее здравый аргумент найдётся у тех же самых "Зеленых", чтобы заставить Германию "отморозить уши назло Путину"", — заявил политолог.

Он выразил уверенность, что немецкий регулятор примет положительное решение по "Северному потоку-2" ещё до Нового года.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, заявил, что вторую нитку "Северного потока-2" заполнят газом в декабре. При этом газ по первой нитке могут начать поставлять "на следующий день" после получения разрешения от немецкого регулятора.

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