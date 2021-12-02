МИД РФ заявил о негативных последствиях втягивания Киева в военную орбиту НАТО

Втягивание Украины в военную орбиту НАТО может обернуться "серьёзными негативными последствиями", считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В размещённом на сайте МИД комментарии по поводу заседания Совета НАТО, которое завершилось накануне в Риге, дипломат подчеркнула, что освоение альянсом военной инфраструктуры Украины, а также намерение сделать её плацдармом противостояния с РФ грозит дестабилизировать военно-политическую обстановку в Европе.

Захарова отметила, что возможность агрессии РФ против Украины стала одной из основных тем состоявшегося в Риге заседания. Также там прозвучали обвинения в неких действиях России у натовских границ.

"Хотя — если посмотреть на вещи реально — это именно НАТО приблизилась к нам. Это у наших границ наращивается натовская военная инфраструктура, проводятся масштабные учения", — отметила представитель МИД РФ.

Она напомнила, что вступление Украины в НАТО для РФ является "красной линией". По словам дипломата, после "холодной войны" Россию не один раз заверяли, что силы альянса не будут продвигаться в восточном направлении.

"Эти обещания были забыты и не выполнены. Итог — нынешнее печальное состояние европейской безопасности", — подчеркнула Захарова.

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