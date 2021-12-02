EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Лукашенко рассказал, как его сын и Путин соревновались в стрельбе
Лукашенко рассказал про своё появление с автоматом во время протестов
Экономист прокомментировал шок-прогнозы Saxo Bank
Лукашенко: Тихановская сейчас "в шоколаде", и у неё уже "другие мужья"
Лукашенко сообщил о главном достижении на посту президента Белоруссии
Глава Пентагона Ллойд Остин перепутал Россию и СССР
Двухнедельный карантин ввели в РФ для прибывающих из ЮАР и соседних с ней стран
Лукашенко: мы с Путиным — родные братья
США и Украина совместно разрабатывают меры по сдерживанию России, заявил Кулеба

МИД РФ заявил о негативных последствиях втягивания Киева в военную орбиту НАТО

Мир

Втягивание Украины в военную орбиту НАТО может обернуться "серьёзными негативными последствиями", считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД РФ заявил о негативных последствиях втягивания Киева в военную орбиту НАТО

В размещённом на сайте МИД комментарии по поводу заседания Совета НАТО, которое завершилось накануне в Риге, дипломат подчеркнула, что освоение альянсом военной инфраструктуры Украины, а также намерение сделать её плацдармом противостояния с РФ грозит дестабилизировать военно-политическую обстановку в Европе.

Захарова отметила, что возможность агрессии РФ против Украины стала одной из основных тем состоявшегося в Риге заседания. Также там прозвучали обвинения в неких действиях России у натовских границ.

"Хотя — если посмотреть на вещи реально — это именно НАТО приблизилась к нам. Это у наших границ наращивается натовская военная инфраструктура, проводятся масштабные учения", — отметила представитель МИД РФ.

Она напомнила, что вступление Украины в НАТО для РФ является "красной линией". По словам дипломата, после "холодной войны" Россию не один раз заверяли, что силы альянса не будут продвигаться в восточном направлении.

"Эти обещания были забыты и не выполнены. Итог — нынешнее печальное состояние европейской безопасности", — подчеркнула Захарова.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Зачем США нужна эскалация на границах России
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Лукашенко сообщил о главном достижении на посту президента Белоруссии
Глава Пентагона Ллойд Остин перепутал Россию и СССР
Двухнедельный карантин ввели в РФ для прибывающих из ЮАР и соседних с ней стран
Оттопыренные уши: причины и способы коррекции лопоухости
Лукашенко: мы с Путиным — родные братья
США и Украина совместно разрабатывают меры по сдерживанию России, заявил Кулеба
В контракте "Газпрома" и Молдавии нашли интересную деталь, о которой не говорили
От климатического апокалипсиса защитят подземные города?
Глава ДНР допустил обращение за помощью к РФ при обострении ситуации в Донбассе
Омикрон-штамм коронавируса добрался до миллиардной Индии
Популярное
Здоровье
Вирусолог назвала главный симптом штамма COVID-19 "омикрон"

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова перечислила все известные науке факты о штамме COVID-19 "омикрон".

Вирусолог назвала главный симптом штамма COVID-19 "омикрон"
Рядом с могилой Градского заметили пугающий знак
Шоу-бизнес
Рядом с могилой Градского заметили пугающий знак
Мир. Новости мира
Лукашенко нашёл оправдание тому, что он носит военную форму
Шоу-бизнес
Градский заранее продумал, как жена будет жить после его смерти
Ирина Шлионская От климатического апокалипсиса защитят подземные города? Ирина Шлионская Любовь Степушова Почему на карте тюркского мира много чего "зазорного" Любовь Степушова Усам Оздемиров У Вашингтона нет "секретного ингредиента" демократии Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
"Кремль дрожит от страха": британцев рассмешили снимки главы МИД на танке
Бывший СССР
Пётр Своик: следующими признают Крым российским Казахстан и Китай
Леонид Ярмольник "заступился" за место упокоения Александра Градского
Шоу-бизнес
Леонид Ярмольник "заступился" за место упокоения Александра Градского
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников