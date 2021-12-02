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Политолог назвал Украину плацдармом США для нанесения вреда России

Мир

США используют Украину в качестве плацдарма для нанесения вреда России в информационной войне, заявил Pravda.Ru замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.

Политолог назвал Украину плацдармом США для нанесения вреда России

"Украина — как трамплин, как плацдарм для нанесения вреда России в информационной войне, в пропагандистских действиях", — сказал политолог.

По его мнению, Украина нужна Вашингтону, чтобы держать Россию в напряжении из-за разного рода провокаций и отвлекать её от участия в глобальных процессах, одним из которых является создание триполярного мира — США, Китай, РФ.

"Для Соединённых Штатов важно, чтобы Россия не была с Китаем, а Китай вместе с Россией. Важно расстроить, развалить этот союз, в какой-то степени отвлечь Россию от проблем, связанных с глобальной повесткой, вот на эту региональную повестку", — пояснил Шаповалов.

По словам политолога, в связи с этим заявления официального Киева, касающиеся внешнеполитического оборонного аспекта и безопасности, в значительной степени являются не его собственной позицией в чистом виде, а трансляцией идей Вашингтона.

"Украина — это, к сожалению, на сегодняшний день, страна, которая в данном случае выражает не свою политическую волю и преследует не свои политические цели. Эти цели — нанесение вреда России", — подчеркнул Шаповалов.

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Зачем США нужна эскалация на границах России
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Любовь Степушова
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