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США признали: AUKUS был создан не ради Австралии, а против Китая

Мир

Глава американской службы безопасности в Азии признал, что проект AUKUS по которому США и Британия будут продавать атомные подводные лодки Австралии, был создан для противодействия Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.

США признали: AUKUS был создан не ради Австралии, а против Китая

Курт Кэмпбелл, координатор Совета нацбезопасности США по делам Индо-Тихоокеанского региона, выступая в Институте Лоуи, аналитическом центре международной политики в Сиднее, поведал о том, что AUKUS — "это больше проект против Китая, чем обмен технологиями".

"Партнёрство AUKUS вызвано одновременно и беспокойством по поводу определённых действий и политики со стороны Китая, и решимостью показать нашу роль в будущем, и то, что мы собираемся выстоять”, — сказал он.

Кэмпбелл утверждал, что AUKUS — партнёрство между Великобританией, США и Австралией — было "определяющим усилием” против Китая со стороны всех вовлечённых стран, отметив, что он "чрезвычайно гордится этим достижением”.

Эксперт по безопасности в очередной раз повторил, что действия Китая в регионе являются провокационными, в то время как его (Китая)"экономическая война” против Австралии объединила бывших союзников:

"Пекин попытался поставить Австралию на колени, а затем найти путь вперёд, — заявил Кэмпбелл и добавил, что китайско-австралийские отношения со временем в конечном итоге улучшатся. — Китай будет уважать устойчивость Канберры и возобновит сотрудничество на австралийских условиях”.

Напомним, что страны АУКУСа ранее не признавали, что соглашение направлено на противодействие Китаю в регионе. А вот Пекин предупредил, что соглашение приведёт к гонке вооружений в регионе, который и без того раздроблен территориальными спорами, и утверждал, что обмен технологиями ядерных подводных лодок противоречит международным конвенциям о нераспространении ядерного оружия.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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