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Мир

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с Pravda.Ru обвинения по отношению к России главы МИД Великобритании Элизабет Трасс в "дестабилизирующем поведении".

В Госдуме оценили заявления МИД Британии о "дестабилизирующем поведении" РФ

"Британии не нужны никакие основания, обоснования, факты, чтобы делать подобные выводы. Они просто делают заявления, не основываясь ни на чём. И не хотят даже обсуждать это, не хотят никому ничего доказывать. Мы с вами прекрасно помним по всем позициям, начиная от так называемого отравления (экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери — Прим. ред.), ни одного доказательства этому нет, заканчивая всевозможными заявлениями, ни на чём не основанными", — сказал депутат.

Также он объяснил, что Великобритания создаёт подобные провокации, поскольку не хочет видеть Россию самостоятельным и сильным государством.

"Они хотят, чтобы на поклон в их посольство бегали так, как бегает Украина. Они не хотят видеть нас сильным государством, независимым. Исходя из этого они, конечно, будут стараться делать всё возможное для того, чтобы каким-то образом мешать нам развиваться", — заключил Чепа.

Ранее Трасс в своей статье для Daily Mail назвала поведение российских властей "дестабилизирующим". По мнению британского министра, Москва применяет "экономическое принуждение" против Европы, использует её зависимость от российского газа. Также политик убеждена, что РФ причастна к напряжённой ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

"Вместе с нашими союзниками по НАТО мы ясно даём понять, что любое вторжение России в Украину было бы огромной стратегической ошибкой", — добавила Трасс.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Любовь Степушова
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