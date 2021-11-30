Британцы испугались возможной войны с Россией за Украину

Читатели британского издания The Telegaph сообщили о неготовности Великобритании и ЕС к возможному вооруженному конфликту с Россией из-за Украины.

По словам пользователя с ником Cord Webster, армия Британии насчитывает 70 тысяч человек с учётом походной кухни и счетоводов. Он выразил опасения, что война может перерасти в ядерную, если Лондон не перестанет поддерживать Украину. Юзер отметил, что у Запада "скудные силы", и на их мобилизацию уйдёт много времени.

"Украина нам неинтересна, Восточная так точно", — написал комментатор Mark Walker.

Barry Evans напомнил, что русские солдаты умеют воевать зимой, и делают это отлично, если вспомнить Сталинград.

Читатель The Telegaph с ником leon bb отметил, что Киев кричит о возможном нападении России, чтобы нарушать Минские соглашения, обостряя противостояние в Донбассе использованием турецких беспилотников и американских ракетных систем.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад говорил о вводе российских войск на Украину ещё в начале 2021 года, но этого не произошло. Лидер страны посоветовал Киеву наладить отношения с соседями, чтобы избавиться от чувства угрозы.

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