В Мюнхене взорвалась бомба времен Второй мировой войны

В Мюнхене на стройплощадке произошёл взрыв, в результате которого пострадали трое рабочих. Один из них находится в тяжёлом состоянии.

Издание Focus сообщает, что инцидент произошёл рядом с центральной железнодорожной станцией Мюнхена. Власти города приостановили железнодорожное сообщение в этом районе.

В полиции сообщили, что не рассматривают случившееся, как теракт.

По данным агентства Associated Press, на строительной площадке сдетонировала авиабомба времен Второй мировой войны.

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