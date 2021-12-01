В Иркутске после взрыва в лифте завели дело о попытке убийства

Обстоятельства взрыва в лифте в одной из многоэтажек выясняют следователи в Иркутске.

По информации регионального СУ СКР, инцидент произошёл во вторник, 30 ноября, в доме на улице Маршала Конева. Там во время подъёма лифта произошел хлопок. Согласно сведениям источника "Интерфакса", при этом лифт сорвался, система торможения остановила его на третьем этаже.

В результате ЧП ехавшего в лифте 30-летнего мужчину с травмами доставили в больницу. Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что в лифте сработало самодельное пиротехническое устройство.

В связи с инцидентом следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом". По подозрению в преступлении задержали 50-летнего жителя дома, в котором оно было совершено. Сотрудники СКР установили, что причиной незаконных действий задержанного стала неприязнь к потерпевшему.

Сообщается, что при обысках в квартире и гараже подозреваемого найдены предметы, интересующие следствие. В настоящее время решается вопрос о заключении задержанного под стражу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.