Лавров о санкция против Украины: Россия не поддерживает односторонние меры

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, обозначил позицию России в отношении введения санкций против Украины за невыполнение Минских соглашений. Российская сторона против применения односторонних мер, сказал он.

Лавров сделал такое заявление во время своего выступления в Совете Федерации. Однако он добавил, что в ситуации с Украиной уже нельзя говорить однозначно.

"Мы, в принципе, против односторонних санкций, хотя в случае с Украиной санкции уже не явились бы односторонними, поскольку Украина уже сама санкционировала, так сказать, многих наших граждан, отдельные предприятия", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что Евросоюз обвинил Россию в нарушении Минских соглашений из-за указа Президента РФ о поддержке Донбасса. Альянс призвал его отменить, так как посчитал, что он направлен на дальнейшее отделение временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецка и Луганска, что противоречит целям Минских соглашений.

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