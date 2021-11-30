Сенат США "зарубил" оборонный бюджет с санкциями против РФ

Во время голосования за законопроект оборонного бюджета на будущий финансовый год своё "против" высказали большинство демократов от Сената США. Согласно информации, перечень поправок относится к новым санкциям против России.

Для прохождения проекта на следующий уровень чтений необходимо было собрать 60 голосов "за". Однако, в поддержку высказались только 45 законодателей. Против проголосовали 51 сенатор.

"Речь идёт о пакете с 18 поправками, среди которых — дополнительные рестрикции против трубопровода "Северный поток — 2", — цитирует ТАСС соответствующие итоги голосования.

Всего же с учётом новых санкций против России на оборонный бюджет было запланировано выделить 770 миллиардов долларов.

Ранее Pravda.Ru писала о предложении сенаторов включить в документ по распределению бюджета затраты на "военные нужды" Украины. Политики предложили выделить Незалежной ещё 50 миллионов долларов на покупку оружия поражающего действия.

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