Кирби: США "тревожат" войска РФ у границ Украины, но сколько их "не посчитали"

Как заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, США с тревогой продолжает наблюдать, как Россия якобы увеличивает военные силы на границе Украины. Однако какое количество российских солдат наблюдает Пентагон у заставы, Кирби ответить не смог.

Кирби отметил, что Россия накапливает войска "комбинированного характера", но, что конкретно Пентагон имеет в виду под этим, не уточнил.

"Мы внимательно следим за этим, а что касается численности, я бы не стал сейчас здесь давать оценку тому, что мы видим. Но я могу сказать, что мы продолжаем видеть передвижения, мы продолжаем видеть увеличение их сил", — цитирует пресс-секретаря ведомства "Лайф".

Ранее Pravda.Ru писала об инициативе американских сенаторов выделить Незалежной ещё 50 миллионов долларов на закупку оружия "поражающего действия". Для этого парламентарии предложили включить расходы Киева на эти цели в оборонный бюджет США.

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