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СБУ начала искать тех, кто "готовил госпереворот" в Незалежной

Мир

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о возбуждении уголовного дела "о подготовке госпереворота в стране". Его фигурантами стали "граждане Украины и России", которые планировали "свержение президента Зеленского и захват власти".

СБУ начала искать тех, кто "готовил госпереворот" в Незалежной

Напомним, ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ему поступила информация о запланированном на 1 декабря свержении власти в стране и о том, что "рулит" этим лично олигарх Ринат Ахметов.

Предприниматель удивился и возмутился, узнав о роли, которую ему отвели в судьбе страны вообще и действующей власти в частности, назвав слова главы государства "откровенной ложью".

А вот Госдеп США, который был "проинформирован" лично Зеленским, был более нейтрален в своей оценке, ограничившись скупым: "мы ждём дополнительной информации".

СБУ же, которая накануне лишилась главы своей контрразведки, пообещала держать общественность в курсе и "сообщать о ходе расследования".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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