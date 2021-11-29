Зеленский уволил начальника контрразведки СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника департамента контрразведки Службы безопасности страны, сообщает РИА Новости.

При этом причина увольнения не называлась. Напомним, что Александр Руснак занял пост главы департамента контрразведки в 2019 году.

До этого Зеленский также освободил от обязанностей начальника Департамента защиты государственности СБУ Александра Куксу.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения по поводу встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку последний будет вести диалог с позиции силы.

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