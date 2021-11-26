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Бойтесь меня: зачем Зеленский объявил о госперевороте, не веря в него

Мир » Бывший СССР » Украина

Владимир Зеленский начал свою игру против Рината Ахметова. Клоун захотел стать олигархом. Олигарх же хочет забрать себе то, что ещё осталось от Украины.

Бойтесь меня: зачем Зеленский объявил о госперевороте, не веря в него

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу на пресс-марафоне с участием журналистов 30 СМИ, что у него есть агентурные данные о переговорах людей из близкого окружения олигарха Рината Ахметова, которые обсуждают с некими "людьми из России" о возможность государственного переворота в стране, причем есть даже дата переворота — 1декабря.

Ахметова "втягивают в историю" с подготовкой переворота и в "войну" против президента и Украины, считает Зеленский. По его словам, он не верит, что бизнесмен в действительности готовит переворот, и вообще "не верит в перевороты", но при этом сказал, что сам он не боится попытки его свержения.

У Ахметова не ресурса для госпереворота, Зеленский хочет стать олигархом

Как сказал Pravda. Ru политический эксперт Владимир Джаралла, у Ахметова нет ресурса для госпереворота, и, в данном случае, "это зачистка всех, кто является опасным для Зеленского, кто не находится под его контролем".

"Это организационная провокация, смысл которой уничтожить любое сопротивление его власти", — уточнил эксперт.

"Таким образом происходит удивительные события: на наших глазах тот, кого не воспринимали всерьез, превращается в клоуна из фильма ужасов. С другой стороны, и самих олигархов не жалко. Именно они разрушили страну и совершили все то, что с ними происходит по их вине, теперь пожинают плоды своей политики", — добавил аналитик.

По его мнению, оказавшись без поддержки олигархов, Зеленский собирается сам стать олигархом и это совершенно традиционный для Украины эволюционный путь.

"Там всё построено на играх, поэтому и называются конкретные даты переворота, Зеленский передаёт сигнал: договаривайтесь со мной, бойтесь меня. И дальше мы увидим развитие всей этой ситуации — что они запланировали с самого начала и к чему они готовятся", сказал Владимир Джаралла.

Это битва за ресурсы и за власть между Ахметовым и Зеленским

По мнению политолога Александра Дудчака, в этих заявлениях Зеленский подчёркивает, что видит, как на него ополчились конкуренты, "которые хотели бы его подвинуть". Ахметов, по мнению эксперта, возможно, финансирует эту кампанию, он заинтересован, чтобы за ним были закреплены "оставшиеся источники обогащения".

По мнению политолога, "насколько вероятен госпереворот или Зеленскому нужно сейчас попытаться контратаковать своих оппонентов, скоро будет ясно".

"Возможно и то, и другое", — подчеркнул он.

Александр Дудчак считает, что в условиях падения рейтинга у Зеленского, конкуренты видят, что Зеленский сам по себе для Запада не представляет никакой ценности, и предлагают уже США себя в качестве замены.

"В принципе, они исповедуют одну, если можно так сказать, идеологию. И те, и другие стараются исполнить волю Соединенных Штатов в глобальном плане, а на местах пытаются для себя получить определенные преференции и встать во главе территории, постоянно деградирующей, пытаются доделить то, что еще не разделили, не распилили, где ещё можно выдавить какую-то прибыль", — сказал Александр Дудчак.

Из России ответили на заявления Зеленского о подготовке госпереворота вместе с Ахметовым. 

«Мы таким не занимаемся», - сказал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Любовь Степушова
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