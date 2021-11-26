Зеленский рассказал о медиа-атаке со стороны Рината Ахметова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в отношении него совершаются атаки со стороны средств массовой информации, которые контролирует бизнесмен Ринат Ахметов.

Ранее украинский лидер признался, что ему доложили о готовящемся государственном перевороте, к которому причастен Ахметов, однако предпринимателя "втягивают в это" враждебно настроенные представители Украины и РФ. Зеленский отметил, что не верит в возможность госпереворота, который должен состояться 1 декабря, и участие в нём Ахметова. Если переворот всё же состоится, то он не намерен бежать из страны, как экс-президент Виктор Янукович, подчеркнул Зеленский.

"У меня нет медиа-ресурса, чтобы воевать. Я считаю, что это называется медиа-атака. У меня нет медиа-союзников, я считаю, что мой главный союзник — народ Украины", — цитирует президента РИА Новости.

Лидер страны призвал бизнесмена, владеющего 20% ВВП Украины, "оставить в покое" парламентариев и не влиять на политику, не вести информационную войну.

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