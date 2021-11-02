На Украине испугались возможной встречи Зеленского с Путиным

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения по поводу встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку последний будет вести диалог с позиции силы.

"Меня очень пугает возможная встреча, где Путин будет разговаривать жестко. <…> У него сейчас на руках, извините за карточную терминологию, есть много козырей", — цитирует Климкина РИА Новости.

Он считает, что "козыри" Путина находятся в энергетической сфере.

По мнению Климкина, встреча лидеров двух стран окажется полезна Киеву только после того, как Украина получит поддержку западных партнёров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что президенты России и Украины смогут поговорить в комфортной обстановке, когда будут известны темы для обсуждения. Глава политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что Зеленскому придётся унижаться на встрече с Путиным из-за газового кризиса в стране.

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