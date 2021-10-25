Политолог: Зеленскому придётся "унижаться" на встрече с Путиным

Глава Украины Владимир Зеленский отправится на встречу с российским президентом Владимиром Путиным и будет "унижаться" из-за газового кризиса в стране. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Корнейчук в эфире канала "НАШ".

По его словам, Зеленский готовит украинский народ к тому, что всё-таки встретится с лидером РФ. Корнейчук убеждён: президент прорабатывает схему прямых поставок голубого топлива из России в связи с напряжённой ситуацией на территории государства.

Эксперт также добавил, что вскоре российская сторона запустит газопровод "Северный поток-2", после чего снизится транзит газа через Украину.

"У нас физически не будет хватать газа, потому что мы его берём из транзитной трубы. Надо ехать, бить челом и договариваться", — заключил он.

С 2015 года Украина не закупает голубое топливо напрямую у РФ. В хранилища страны поступает ресурс, полученный по виртуальному реверсу. По сути, Киев отбирает российский газ из транзитных объёмов, которые идут в европейские государства.

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