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Россия уже ответила на все вопросы о Навальном, заявил посол в Нидерландах

Мир

Запад уже получил все ответы по делу Алексея Навального, Россия дала исчерпывающую информацию, заявил Александр Шульгин, посол РФ в Нидерландах и постоянный представитель в ОЗХО.

Россия уже ответила на все вопросы о Навальном, заявил посол в Нидерландах

Шульгин ещё раз напомнил об экспертизах, которые были проведены российской стороной, а также отметил, что было опрошено 230 свидетелей.

"Нас спрашивали — какие шаги вы предпринимали, что вы делали? 230 свидетелей опросили, тех, кто контактировал с Навальным, тех, кто сопровождал его, 64 биохимических экспертизы провели", — передаёт РИА Новости его слова.

Он добавил, что следствие подвергло анализу и различные предметы по делу. Вмешательства третьих лиц не было выявлено, резюмировал он.

Ранее врач-нарколог Евгений Ковалёв прокомментировал Pravda.Ru все версии об "отравлении" Алексея Навального. Он подчеркнул, что оксибутират натрия очень солёный на вкус, и сомнительно, чтобы человек выпил чай и не почувствовал этот вкус.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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