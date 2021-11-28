В Германии владелец аэропорта вакцинировал граждан собственным препаратом

Немецкая полиция закрыла противозаконный прививочный пункт в аэропорту Любека. В этом центре антикоронавирусным препаратом без регистрации мог вакцинироваться любой желающий.

По информации местных журналистов, правоохранители на месте преступления увидели около 80 граждан, которые ждали своей очереди, чтобы привиться от COVID-19. Также ещё 150 человек с аналогичным намерением сидели в аэропорту. Успели сделать инъекцию как минимум 50 местных жителей. Об этом сообщает Welt.

Полицейские остановили незаконную вакцинацию, изъяли препарат и шприцы. Владельцем прививочного кабинета и разработанного препарата оказался хозяин аэропорта доктор Винфрид Штекер. О его научной деятельности узнали ещё весной прошлого года. Специалист испытал прививку на себе, а также поделился результатами с рядом университетов.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении Штекера. Его подозревают в нарушении Закона о лекарственных средствах и проведении экспериментов без необходимого разрешения.

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