Главврач больницы Филатова: антиваксеры не хотят знать правду

Главный врач "Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова" Валерий Вечорко заявил, что антипрививочники, пришедшие в "красную зону", не хотят знать правду, диалог с ними не получился.

"У нас были две большие операции и мы показали, как наши хирурги работают… Они (антиваксеры) совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить надо пенициллином…", — сообщил Вечорко, слова которого приводит РИА Новости.

Отмечается, что некоторые антипрививочники хотели попасть в "красную зону" без масок, но им это запретили.

Вечорко добавил, что распорядился завершить визит, когда антипрививочники стали "хамить пациентам".

Ранее именитые российские врачи в открытом письме обратились к знаменитостям из числа противников вакцинации от COVID-19. Медики позвали их в "красную зону", чтобы изменить мнение о необходимости прививок.

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