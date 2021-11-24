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Немцев возмутили санкции США против "Северного потока-2"

Мир

Читатели немецкого журнала Der Spiegel выразили своё возмущение по поводу санкций, введённых США в отношении газопровода "Северный поток-2".

Немцев возмутили санкции США против "Северного потока-2"

Ранее депутат фракции "Союз 90/Зеленые" в бундестаге Омид Норипур отрицательно оценил новые ограничения, несмотря на то, что его партия изначально выступала против реализации проекта.

Пользователь MrSpock написал под статьёй Der Spiegel о санкциях, что наконец-то "Зелёные" немного занялись реальной политикой.

Комментатор Martin003 предложил ответить США бойкотированием некоторых американских компаний, которые вредят обществу и здоровью людей. Он считает, что бойкот должен распространиться на американские заведения общепита и соцсети.

Ещё один юзер не исключил, что "Зелёные" в конце концов признают, что Германии необходим русский газ,

"Чем бы ни был "Северный поток-2", прежде всего он имеет большое значение для нашего энергоснабжения", — напомнил пользователь.

Пока Германия не сможет покрывать внутренний спрос возобновляемыми источниками энергии, стране придётся импортировать топливо, отметил комментатор. Он напомнил, что Москва уже несколько десятилетий продаёт Берлину газ, который лучше и дешевле, чем у конкурентов.

Ранее США ввели санкции в отношении компании Transadria и судна Marlin под российским флагом из-за их связи с "Северным потоком-2". По словам представителя Госдепа Неда Прайса, Вашингтон продолжит вводить санкции против СП-2.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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