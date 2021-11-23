США расширили санкции против Северного потока-2

США расширили санкции, связанные с газопроводом Северный поток-2. На этот раз от карательных мер пострадали два судна и Transadria Ltd, связанное с Россией предприятие.

Об этом объявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Новые объекты санкций США обозначены в докладе, который Госдепартамент представил Конгрессу. Блинкен уточняет, что Вашингтон санкционировал в общей сложности 8 юридических и физических лиц, связанных с проектом, и 17 принадлежащих им судов.

"Пока администрация по-прежнему выступает против газопровода Nord Stream 2, в том числе через свои санкции. Мы продолжаем работу с Германией и другими союзниками и партнерами для снижения рисков из-за газопровода для Украины и стран первой линии НАТО и ЕС, а также для борьбы с вредоносной деятельностью России", - говорится в заявлении.

Напомним, газопровод, строительство которого было завершено в сентябре, позволит увеличить пропускные способности газопровода Nord Stream 1 и удвоить поставки природного газа из России в Германию через Балтийское море. Трубы проходят через экономические зоны и территориальные воды России, Германии, Дании, Финляндии и Швеции.

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