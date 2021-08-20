США ввели санкции против россиян из-за "Северного потока-2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о введении санкций против двух россиян и одного судна, которые связаны со строительством "Северного потока-2".

Имена внесенных в "чёрный список" россиян пока неизвестны. Название судна также не указывается.

Ранее президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции по поводу "определённых энергетических проектов" России. В частности, это относится к российскому газопроводу "Северный поток-2". Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Президентский указ призван "укрепить энергобезопасность Европы".

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