EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Песков ответил на идею конгрессменов не признавать выборы в России
На сцене ЦАТРА состоится премьера спектакля "Свадьба Кречинского"
Глава Института Роберта Коха: прививки от коронавируса станут сезонными
QR-коды уничтожают малый бизнес в России - репортаж Lifedd
Творчество Моргенштерна снова заинтересовало Следственный комитет
МИД Франции: посягательства РФ на территории Украины будут иметь последствия
Песков рассказал, как предотвратить миграционный кризис на границе
Инфекционист спрогнозировал продолжение роста смертности от COVID-19 в РФ
Без "Северного потока-2" Европу пугают холодной зимой

Эксперт по газу объяснил мандраж Украины из-за "Северного потока-2"

Мир

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Pravda.Ru оценил заявления Киева о необходимости не запускать газопровод "Севеный поток-2" на полную мощность. С такой позицией выступил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Эксперт по газу объяснил мандраж Украины из-за "Северного потока-2"

По словам Юшкова, руковдитель украинской ГТС надеется на антимонопольное законодательство Евросоюза, по которому один поставщик не может полностью заполнить трубопровод газом. "Газпром" по мнению Киева имеет возможность прокачивать не более 50% от мощности "СП-2".

"Газпрому" надо получить исключение из-под антимонопольного законодательства Евросоюза. ЕС на "Северный поток-2", на его морскую часть, распространил антимонопольный закон, который должен развивать конкуренцию. Какая может быть конкуренция, если из России право экспорта трубопроводного газа может быть только у одной компании — у "Газпрома"? Это, конечно, абсурдно", — заявил Юшков.

Экспрет отметил, что "Газпром" пытается доказать несостоятельность антимонопольного закона. На данный момент концерн действительно не может претендовать на прокачку газа более половины мощности, но шансы на полный запуск существуют.

"Если "Газпром" будет продавать на входе в трубу газ уже европейским компаниям, то есть перенесет просто точку сдачи-приемки, то он будет загружен на полную мощность. В этом плане есть возможности для его полной загрузки. Там нет запрета использования трубы на полную мощность. Есть запрет на загрузку более 50% акций одним поставщиком", — уточинл Юшков.

Почему Киев ведёт борьбу с "Северным потоком-2"

Специалист назвал слова Макогона простым искажением действительности. Юшков отметил, что в то же время позиция Киева по поводу "Северного потока-2" изменилась.

"Довольно забавно, что раньше они говорили, что газопровода не будет, что его не построят, а теперь настаёт стадия принятия — они уже начинают говорить, что, да, он построен, он будет запущен, но не на полную мощность. Посмотрим. По поводу загрузки здесь вопрос остается открытым", — продолжил эксперт.

Юшков отметил, что украинские руководители газовой отрасли делают политизированные заявлениея. По мнению специалиста, Украине до 2024 года должно быть всё равно, что происходит с другими трубопроводами — у оператора украинской ГТС есть контракт на прокачку газа с "Газпромом", который российская компания нарушить не может.

"У них есть контракт с "Газпромом" до конца 2024 года. По нему "Газпром" обязан прокачивать. Если он не прокачает, то оплачивать все равно. Это условие "качай или плати" по 109 миллионов кубов в сутки, что равнозначно 40 миллиардам кубов в год", — заявил Юшков.

Украина по словам эксперта в любом случае получит деньги за транзит, а ожесточённую борьбу с "СП-2" ведёт из-за того, что не может конкурировать с другими транзитёрами после 2024 года.

"Здесь очень показательно заявление Макогона. Они говорят, что будут бороться. Не надо бороться. Надо договариваться о транзите. Если вы хотите сохранить транзит, договаривайтесь, предлагайте конкурентное предложение, снижайте тарифы. Ведь есть же еще маршрут "Ямал — Европа". Конкурируйте с ними, с Польшей. А Украина наоборот все делает. Она не пытается договориться. Она пытается заставить прокачивать через неё и при этом сохранить сверхвысокие тарифы, попутно всячески оскорбляя Россию и "Газпром", — заявил Юшков.

"Оператор ГТС Украины" был допущен к сертификации "Северного потока-2" как эксперт в транзите газа в Европу. Компания имеет возможность высказать свою позицию по запуску газопровода, но не наделена рещающим голосом.

Процесс одобрения документов для запуска газопровода был остановлен в связи с антимонопольным законодательством ЕС. По сообщению СМИ, "Газпром" для продолжения процедуры создаст дочернюю фирму в Германии, которая займётся транзитом газа на территории ФРГ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Беженцы перекрыли "Северный поток-2"
Автор: Артём Пермяков, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Песков рассказал, как предотвратить миграционный кризис на границе
Инфекционист спрогнозировал продолжение роста смертности от COVID-19 в РФ
США готовятся к непризнанию легитимности президента России. Что дальше?
Без "Северного потока-2" Европу пугают холодной зимой
Друг о том, как жила Хлебникова до инцидента с пожаром: "Постоянная депрессия"
Политолог объяснил невозможность "пророссийских" шагов для Зеленского
Система QR-кодов останется в транспорте навсегда?
Минобороны Украины: скопление войск РФ у границы достигнет пика в конце января
Имитаторы смерти: советские некрореалисты не были диссидентами
В России могут зарегистрировать вакцину от коронавируса AstraZeneca
Популярное
Бывший СССР
Назревают санкции России против Казахстана. За что?

России необходимо жёстко отреагировать на строительство в Казахстане ещё одной биолаборатории США "уханьского уровня", вплоть до исключения из ОДКБ.

Назревают санкции России против Казахстана. За что?
Экс-замминистру образования Архангельска дали 5 лет колонии за растление детей
Происшествия
Экс-замминистру образования Архангельска дали 5 лет колонии за растление детей
Здоровье
Малышева о прорыве в тестировании на COVID-19: "Результат через 5 минут"
Здоровье
Учёные мира выяснили, насколько надёжно маска защищает от COVID-19
Ирина Шлионская Имитаторы смерти: советские некрореалисты не были диссидентами Ирина Шлионская Андрей Мартынюк На украинском базар-вокзале — кто в лес, кто по дрова Андрей Мартынюк Любовь Степушова Путин дал рецепт, как заставить Запад уважать Россию Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Германия осудила Путина "за Донбасс" — МИД РФ ответил неожиданно неординарно
Шоу-бизнес
Садальский показал красивую и весёлую Заворотнюк
Польша вынесла предупреждение Белоруссии по поводу ситуации с мигрантами
Мир. Новости мира
Польша вынесла предупреждение Белоруссии по поводу ситуации с мигрантами
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников