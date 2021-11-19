Эксперт по газу объяснил мандраж Украины из-за "Северного потока-2"

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Pravda.Ru оценил заявления Киева о необходимости не запускать газопровод "Севеный поток-2" на полную мощность. С такой позицией выступил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

По словам Юшкова, руковдитель украинской ГТС надеется на антимонопольное законодательство Евросоюза, по которому один поставщик не может полностью заполнить трубопровод газом. "Газпром" по мнению Киева имеет возможность прокачивать не более 50% от мощности "СП-2".

"Газпрому" надо получить исключение из-под антимонопольного законодательства Евросоюза. ЕС на "Северный поток-2", на его морскую часть, распространил антимонопольный закон, который должен развивать конкуренцию. Какая может быть конкуренция, если из России право экспорта трубопроводного газа может быть только у одной компании — у "Газпрома"? Это, конечно, абсурдно", — заявил Юшков.

Экспрет отметил, что "Газпром" пытается доказать несостоятельность антимонопольного закона. На данный момент концерн действительно не может претендовать на прокачку газа более половины мощности, но шансы на полный запуск существуют.

"Если "Газпром" будет продавать на входе в трубу газ уже европейским компаниям, то есть перенесет просто точку сдачи-приемки, то он будет загружен на полную мощность. В этом плане есть возможности для его полной загрузки. Там нет запрета использования трубы на полную мощность. Есть запрет на загрузку более 50% акций одним поставщиком", — уточинл Юшков.

Почему Киев ведёт борьбу с "Северным потоком-2"

Специалист назвал слова Макогона простым искажением действительности. Юшков отметил, что в то же время позиция Киева по поводу "Северного потока-2" изменилась.

"Довольно забавно, что раньше они говорили, что газопровода не будет, что его не построят, а теперь настаёт стадия принятия — они уже начинают говорить, что, да, он построен, он будет запущен, но не на полную мощность. Посмотрим. По поводу загрузки здесь вопрос остается открытым", — продолжил эксперт.

Юшков отметил, что украинские руководители газовой отрасли делают политизированные заявлениея. По мнению специалиста, Украине до 2024 года должно быть всё равно, что происходит с другими трубопроводами — у оператора украинской ГТС есть контракт на прокачку газа с "Газпромом", который российская компания нарушить не может.

"У них есть контракт с "Газпромом" до конца 2024 года. По нему "Газпром" обязан прокачивать. Если он не прокачает, то оплачивать все равно. Это условие "качай или плати" по 109 миллионов кубов в сутки, что равнозначно 40 миллиардам кубов в год", — заявил Юшков.

Украина по словам эксперта в любом случае получит деньги за транзит, а ожесточённую борьбу с "СП-2" ведёт из-за того, что не может конкурировать с другими транзитёрами после 2024 года.

"Здесь очень показательно заявление Макогона. Они говорят, что будут бороться. Не надо бороться. Надо договариваться о транзите. Если вы хотите сохранить транзит, договаривайтесь, предлагайте конкурентное предложение, снижайте тарифы. Ведь есть же еще маршрут "Ямал — Европа". Конкурируйте с ними, с Польшей. А Украина наоборот все делает. Она не пытается договориться. Она пытается заставить прокачивать через неё и при этом сохранить сверхвысокие тарифы, попутно всячески оскорбляя Россию и "Газпром", — заявил Юшков.

"Оператор ГТС Украины" был допущен к сертификации "Северного потока-2" как эксперт в транзите газа в Европу. Компания имеет возможность высказать свою позицию по запуску газопровода, но не наделена рещающим голосом.

Процесс одобрения документов для запуска газопровода был остановлен в связи с антимонопольным законодательством ЕС. По сообщению СМИ, "Газпром" для продолжения процедуры создаст дочернюю фирму в Германии, которая займётся транзитом газа на территории ФРГ.

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