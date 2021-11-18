Депутат Ананских оценил призыв премьера Польши к ФРГ отказаться от СП-2

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал Pravda.Ru заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который призвал Германию отказаться от запуска газопровода "Северный поток-2" "ради мира".

"Трудно подобрать слово, которое бы описало эту бессовестность, беспардонность польского премьер-министра. Потому что на сегодняшний день не идет разговор о росте газа в Европу. Идет разговор о том, что газ пойдет не через Польшу, а пойдет по ветке через Германию", — сказал Ананских.

Депутат считает, что Моравецкий призывает Германию помешать запуску газопровода, потому что не хочет терять транзит газа через Польшу и, соответственно, деньги за него.

"То есть польский премьер-министр говорит для Германии, что вы деньги не берите, а оставьте их нам, ради мира и добра во всем мире. Только так можно воспринимать. Сейчас деньги идут через Польшу, Украину. И деньги за транзит получают именно эти страны. "Северный поток-2" позволит уменьшить стоимость газа в Европу, минуя Польшу и Украину, не платя им за это деньги", — отметил собеседник издания.

Ананских увидел в словах Моравецкого исключительно коммерческую выгоду.

"Где тут мир и добро, кроме чистой коммерческой выгоды Польши? Я не вижу. Поэтому давайте все-таки мы отделим мух от котлет, коммерческая выгода польского государства совмещает в себе стоимость газа для европейских потребителей. Когда мы это поймем, все будут вслух смеяться над словами премьер-министра Польши", — подчеркнул депутат.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию прекратить процедуру сертификации "Северного потока-2" "ради мира" и не давать дополнительные деньги президенту России Владимиру Путину путём закупок газа.

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