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"Зелёный" депутат Бундестага осудил санкции США против "Северного потока-2"

Мир

Депутат немецкого Бундестага от партии Зелёных Омид Нурипур раскритиковал новый санкционный пакет США против газопровода Северный поток — 2, назвав его "неприемлемым".

"Мы, "зелёные", всегда боровшиеся с этим газопроводом, сейчас не можем понять, к какой такой дружбе стремятся Штаты и при которой на друзей они обрушивают санкции, если те ведут бизнес с третьими сторонами", — сказал политик и уточнил, что "СП-2 был и остается неправильным немецким решением — не американским".

Напомним, вчера Госдеп США анонсировал новые санкции против газопровода "Северный поток-2". Подробнее об этом  — здесь.

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Раскрыт хитрый план США по срыву «Северного потока-2»
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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