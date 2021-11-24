Правозащитники Human Rights Watch обвинили Польшу в насилии над мигрантами

Представители организации Human Rights Watch обратились к польским властям с требованием прекратить массовую депортацию беженцев. Также правозащитники заявили, что и Варшава, и Минск несут ответственность за напряжённую обстановку возле границы.

Сотрудники Human Rights Watch призвали Варшаву перестать применять насилие по отношению к мигрантам, а также организовать расследование подобных случаев. По словам правозащитников, властям необходимо отменить режим чрезвычайного положения, позволить беженцам получить убежище. Важно наказать пограничников, которые ущемляли права людей рядом с границей, подчеркнули в организации.

"Белоруссия, возможно, организовала кризис, но это не освобождает Польшу и институты ЕС от их обязательств в области прав человека. Брюссель должен подтолкнуть Варшаву к тому, чтобы поставить сохранение человеческой жизни в центр своего ответа", — заявили правозащитники.

Ранее руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Минск в создании миграционного кризиса на границе с Польшей. По словам политика, президент Белоруссии Александр Лукашенко пользуется ситуацией с мигрантами в своих целях.

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