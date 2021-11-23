Еврокомиссия проспонсирует возвращение мигрантов из Белоруссии на родину

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что будут выделены до 3,5 миллиона евро на возвращение мигрантов, находящихся сейчас на польско-белорусской границе, в свои страны.

"Мы выделим до 3,5 миллиона евро в качестве поддержки для добровольных возвращений из Белоруссии", — передаёт информационное агентство РИА Новости её слова.

Средства будут отправлены в страны происхождения.

Глава Еврокомиссии озвучила решение о финансовой поддержке на пленарной сессии перед депутатами Европарламента.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад, вмешиваясь во внутреннюю политику других стран, вынуждает мигрантов покидать родину. Он также добавил, что Евросоюз полностью отказался от своих обещаний по решению миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии и только проявляет бесчеловечное отношение к беженцам.

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