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Сотрудники Google протестуют против обязательной вакцинации

Мир

Минимум 600 работников компании Google составили коллективное письмо, в котором они выражают протест против решения руководства компании в обязательном порядке привить всех сотрудников от COVID-19. Об акте протеста стало известно телеканалу CNBC, в распоряжении которого оказались соответствующие корпоративные бумаги.

Сотрудники Google протестуют против обязательной вакцинации

Согласно указу Управления по охране труда США, сотрудники всех американских компаний, в которых трудится более 100 человек, обязаны привиться от коронавируса до 4 января 2022 года.

Как минимум 600 сотрудников компании Google обратились к своему руководству с просьбой об отмене требования об обязательной вакцинации и замене его более "инклюзивным". В своём обращении работники корпорации указали, что намерены твёрдо придерживаться своего решения не вакцинироваться.

К 3 декабря весь штат Google в количестве 150 тысяч служащих обязан представить документ, подтверждающий вакцинацию.

"Вакцины — ключ к нашей способности обеспечить безопасное возвращение в офисы для всех и свести к минимуму распространение COVID-19 в наших сообществах", — написал вице-президент Google по вопросам безопасности Крис Раков.

Он напомнил, что прививку могут не делать те, кому это запрещено по медицинским показаниям или религиозным убеждениям. Этот вопрос решается с каждым сотрудником индивидуально.

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Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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